Упражнения для глаз, которые сохранят не только зрение, но и энергетику

Вадим Карасев

Есть простейшие упражнения, называемые йогой для глаз. Это не просто упражнения для снятия напряжения с глаз. Они существенно повышают энергетику человека и укрепляют биополе.

В нашем мире существует много источников негатива и проблем. Из-за этого наша энергетика нередко ослабевает. Всем, кто работает за компьютером, можно объединить гимнастику для глаз с дыхательными упражнениями для повышения энергетики.

Упражнение первое

Сядьте, расслабьтесь. В этом упражнении задействуется правильное дыхание. Перед тем, как приступать к зрительным упражнениям, 5-10 глубоко вдохните и выдохните простым расслаблением живота, без намеренного выдыхания воздуха. Это поможет вам успокоиться, если вы на работе или во возбудораженном состоянии дома.

Теперь займите максимально удобную позу. С открытыми глазами медленно начинайте вдыхать и смотрите максимально высоко, но без поднятия головы. Когда легкие полностью заполнятся воздухом, закройте глаза и медленно выдохните.

На втором медленном вдохе посмотрите налево, также без поворачивания головы в эту сторону. Нужно постараться увидеть то, что сбоку вас. Закрываем глаза, выдыхаем.

Третий вдох — мы смотрим направо. Теперь напрягаем глаза, чтобы без помощи головы увидеть то, что в этой стороне. В четвертый раз смотрим уже вниз — по той же схеме — на вдохе. На выдохе закрываем глаза и повторяем всё с самого начала.

Двух повторений будет вполне достаточно. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что такое упражнение помогает расслабиться и укрепить биополе.

Упражнение второе

Втрое упражнение связано с поворотом глаз. Дыхание играет также достаточно важную роль. Оно должно быть максимально спокойным во время выполнения упражнения.

На вдохе мы медленно ведем глазами по часовой стрелке, совершая один полный оборот. На выдохе двигаем ими медленно в обратном направлении. Далее закрываем глаза и около 10 секунд представляем себе что-то очень приятное — что-то, на что вам нравится смотреть. Затем повторяем процедуру.

Между повторениями многие эксперты советуют очень быстро моргать в течение 5-10 секунд. Такое упражнение помогает повысить концентрацию и расслабить глаза.