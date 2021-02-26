В Amnesty International объяснили отказ считать Навального "узником совести"
Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором объясняется отказ считать блогера Алексея Навального "узником совести".
Правозащитники проанализировали доказательную базу и позицию блогера по ряду вопросов и пришли к выводу, что "ошиблись в первоначальном определении".
Накануне пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от имени соратника Навального Леонида Волкова провели видеоконференцию с представителями Amnesty International, в ходе которой правозащитники назвали решение наделить блогера статусом "узника совести" поспешным. По их мнению, это принесло "больше вреда, чем пользы".
О том, что международная организация отказалась считать Навального "узником совести", стало известно 23 февраля. В письме AI говорилось, что россиянин "выступал за насилие и дискриминацию и не отказался от этих высказываний".