В Amnesty International объяснили отказ считать Навального "узником совести"

Вадим Карасев

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором объясняется отказ считать блогера Алексея Навального "узником совести".

Правозащитники проанализировали доказательную базу и позицию блогера по ряду вопросов и пришли к выводу, что "ошиблись в первоначальном определении".

Принимая это решение, мы придали недостаточный вес некоторым из его предыдущих комментариев, которые, насколько известно Amnesty, не были публично отвергнуты. Мы пришли к выводу, что некоторые из них достигли порога пропаганды ненависти, что расходится с нашим определением "узника совести", и приняли внутреннее решение воздержаться от использования этого термина в будущем.

Накануне пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от имени соратника Навального Леонида Волкова провели видеоконференцию с представителями Amnesty International, в ходе которой правозащитники назвали решение наделить блогера статусом "узника совести" поспешным. По их мнению, это принесло "больше вреда, чем пользы".



О том, что международная организация отказалась считать Навального "узником совести", стало известно 23 февраля. В письме AI говорилось, что россиянин "выступал за насилие и дискриминацию и не отказался от этих высказываний".