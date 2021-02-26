В "Единой России" назвали даты предварительного электронного голосования

Анастасия Иванова

. Электронное предварительное голосование партии "Единая Россия" накануне избирательной кампании 2021 года пройдет с 24 по 30 мая в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

Праймериз "Единой России" в 2016 году по всей стране прошли 22 мая.

"Предварительное голосование по отбору кандидатов в органы государственной власти и местного самоуправления – с 24 по 30 мая", – сказали в партии.

Уточняется, что предварительное голосование пройдет в электронном формате.

сообщало, кто стал председателем партии "Справедливая Россия – За правду".