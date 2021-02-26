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В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине

В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине
Объявленная награда за информацию о гражданине России Константине Килимнике говорит о продолжении в США "охоты на ведьм" и поиске президентом США Джо Байденом новых способов максимально обезопасить себя от возвращения бывшего главы государства Дональда Трампа в активную политическую борьбу, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Федеральное бюро расследований США объявило награду в 250 тысяч долларов за информацию, которая приведет к аресту гражданина России Константина Килимника, обвиняемого по делу о "вмешательстве в выборы" в США. ФБР сообщило о награде в учетной записи Twitter своего вашингтонского офиса. Килимник уже находится в розыске в США с июня 2018 года. Килимник был деловым партнером экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Американские спецслужбы заявляли, что он связан с российской разведкой, сам Килимник это отрицал.

В мире

По материалам: ria.ru
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