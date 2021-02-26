Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Ивановской области откроют три детских технопарка «Кванториум»

В Ивановской области откроют три детских технопарка «Кванториум»

В Ивановской области откроют три детских технопарка «Кванториум»

В Ивановской области в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021–2023 годах создадут три детских технопарка «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Департамента образования Ивановской области.

В 2021 году «Кванториум» оборудуют в школе № 8 Кинешмы, в 2022 году – в школе № 9 Шуи, в 2023 году – в лицее № 67 Иванова. Всего на создание технопарков направят 64 млн рублей из средств федерального бюджета.

Отметим, школы, победившие в отборе, будут оснащены оборудованием для расширения возможностей изучения предметов естественно-научной и технической направленностей. Также в школах отремонтируют помещения для размещения технопарков и приобретут школьную мебель.

Детские технопарки «Кванториум» помогут сформировать у учащихся современные навыки и компетенции естественно-научной, математической, информационной грамотности, в том числе по программам дополнительного образования.

Первый «Кванториум» в Ивановской области открылся в 2018 году на базе Центра технического творчества «Новация». Также с сентября 2020 года в Иванове работает Центр цифрового образования детей «IT-куб».

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

Во «ВКонтакте» произошел сбой
Во «ВКонтакте» произошел сбой
Телеведущий осудил полных людей из-за прививок и потерял работу
Телеведущий осудил полных людей из-за прививок и потерял работу
Россиянка замерзла в буран насмерть по пути из такси к подъезду
Россиянка замерзла в буран насмерть по пути из такси к подъезду
Путин обсудил с канцлером Австрии поставку «Спутника V»
Путин обсудил с канцлером Австрии поставку «Спутника V»
Российский врач назвала нетипичные симптомы инфаркта
Российский врач назвала нетипичные симптомы инфаркта
Пушков отреагировал на заявление Байдена о Крыме
Пушков отреагировал на заявление Байдена о Крыме
Киркоров рассказал, как чуть не потерял сознание на музыкальном конкурсе
Киркоров рассказал, как чуть не потерял сознание на музыкальном
В Москве завершилась олимпиада «Мир вокруг – 2021»
В Москве завершилась олимпиада «Мир вокруг – 2021»
В Ивановской области откроют три детских технопарка «Кванториум»
В Ивановской области откроют три детских технопарка «Кванториум»
ЯНАО участвует в реализации проекта «Цифровая образовательная среда»
ЯНАО участвует в реализации проекта «Цифровая образовательная среда»
Российская компания задумала продать гигантский алмаз
Российская компания задумала продать гигантский алмаз
Главный покупатель нефти в мире запасся сырьем под завязку
Главный покупатель нефти в мире запасся сырьем под завязку

Топ на сегодня

Глава Евросовета назвал срок утверждения новых санкций против России
Глава Евросовета назвал срок утверждения новых санкций против России
Компания главы Twitter вложила десятки миллионов долларов в биткоин
Компания главы Twitter вложила десятки миллионов долларов в биткоин
Макрон объяснил необходимость сертификатов вакцинации в Евросоюзе
Макрон объяснил необходимость сертификатов вакцинации в Евросоюзе
Песков прокомментировал идею переноса выборов в Госдуму
Песков прокомментировал идею переноса выборов в Госдуму
В Германии назвали громадную ошибку Киева из-за «Северного потока-2»
В Германии назвали громадную ошибку Киева из-за «Северного потока-2»

Еще по теме

Три детских технопарка «Кванториум» создадут в Ивановской области в ближайшие три года
В Башкирии создадут три детских технопарка «Кванториум»
В Ленинградской области до 2024 года откроют еще три детских технопарка «Кванториум»
В 2021 году в Ивановской области откроют еще 25 центров «Точка роста»