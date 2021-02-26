В Ивановской области откроют три детских технопарка «Кванториум»

Влада Некрасова

В Ивановской области в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021–2023 годах создадут три детских технопарка «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Департамента образования Ивановской области.

В 2021 году «Кванториум» оборудуют в школе № 8 Кинешмы, в 2022 году – в школе № 9 Шуи, в 2023 году – в лицее № 67 Иванова. Всего на создание технопарков направят 64 млн рублей из средств федерального бюджета.

Отметим, школы, победившие в отборе, будут оснащены оборудованием для расширения возможностей изучения предметов естественно-научной и технической направленностей. Также в школах отремонтируют помещения для размещения технопарков и приобретут школьную мебель.

Детские технопарки «Кванториум» помогут сформировать у учащихся современные навыки и компетенции естественно-научной, математической, информационной грамотности, в том числе по программам дополнительного образования.

Первый «Кванториум» в Ивановской области открылся в 2018 году на базе Центра технического творчества «Новация». Также с сентября 2020 года в Иванове работает Центр цифрового образования детей «IT-куб».