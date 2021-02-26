В Ярославле задержали двух сотрудников ИК-1

Анастасия Иванова

Следователи задержали двоих действующих сотрудников ярославской ИК-1 после публикации видео с избиением осужденных, сообщило в пятницу СУСК по региону.

Ранее "Новая газета" опубликовала видео, где, как сообщается, сотрудники УФСИН в колонии №1 избивают двоих осужденных. Одного из них, полуобнаженного, они заставляют лечь на стол и избивают дубинками. По сведениям издания, этот осужденный уже отбыл срок и вышел на свободу.

Во втором случае сотрудники колонии требуют от также полуобнаженного осужденного, чтобы он присел, тот говорит, что не может. Тогда его силой кладут на стол и избивают. Газета утверждает, что после побоев осужденный попал в больницу и вскоре скончался. На основании этих публикаций региональный СУСК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), областная прокуратура и УФСИН начали проверки.

России по Ярославской области, подозреваемые в совершении указанного преступления. Следователями готовится ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.