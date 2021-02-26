В Крыму назвали глупыми заявления ЕС по статусу полуострова

Анастасия Иванова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала глупым заявление Европейского союза, связанное с отказом признавать российский статус полуострова.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не признает присоединение Крыма и Севастополя к России и считает это нарушением международного права.

"Очередные глупые заявления Европейского союза, представители которого никогда не были в Крыму и не общались с крымчанами. В ЕС только и могут, что на протяжении семи лет говорить одно и то же заученное годами. Как говорится в пословице, в чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь", - сказала РИА Новости Гридчина.

По ее словам, ЕС стоит обратить внимание на бесконечное нарушение прав человека, происходящие в западных странах.

России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".