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В Москве завершилась олимпиада «Мир вокруг – 2021»

В Москве завершилась олимпиада «Мир вокруг – 2021»

В Москве завершилась олимпиада «Мир вокруг – 2021», сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Победителем олимпиады стал 81 школьник, призером – 161.

Олимпиада проходила в дистанционном формате на сайте Городского методического центра. Ее участниками стали более 500 учеников четвертых классов с особыми образовательными потребностями.

В этом году мероприятие посвятили достижениям великого русского ученого, основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. Традиционно на олимпиаде были представлены два варианта заданий для школьников, которые учатся по разным адаптированным образовательным программам.

«Участие в олимпиадах Городского методического центра помогает получить новый опыт. При создании заданий учитываются особенности участников. Ребятам даются четкие и краткие инструкции, предоставляется дополнительное время, при необходимости четвероклассники могли увеличить шрифт текста. Сами задания интересны по форме и по содержанию. Выполняя их, можно проверить знания по математике и окружающему миру. При желании каждый учитель может использовать подобные задания на уроках. Такие олимпиады максимально поддерживают ребенка с ограниченными возможностями здоровья», – отметила заместитель директора Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 2 Лариса Мосягина.

Олимпиада «Мир вокруг» проводится Городским методическим центром Департамента образования и науки Москвы с 2015 года. Ее цели – предоставить школьникам с особыми образовательными потребностями возможность участвовать в олимпиадном движении, раскрыть их способности и повысить интерес к учебе.

Общество

По материалам: edu.ru
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