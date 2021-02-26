Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В Совфеде отметили важность обновления декларации ООН о невмешательстве

В Совфеде отметили важность обновления декларации ООН о невмешательстве

В Совфеде отметили важность обновления декларации ООН о невмешательстве
Декларация ООН о невмешательстве в дела других государств была разработана 40 лет назад и не учитывает современных реалий, документ нуждается в обновлении, считают в Совете Федерации.

"Декларация ООН о недопущении вмешательства в дела других государств была разработана более 40 лет назад", - сказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на слушаниях в четверг, посвященных концепции проекта международной конвенции о противодействии вмешательству в суверенные дела государства.

Политика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

СМИ: Дэвид Финчер создаст триллер для Netflix
СМИ: Дэвид Финчер создаст триллер для Netflix
В Совфеде отметили важность обновления декларации ООН о невмешательстве
В Совфеде отметили важность обновления декларации ООН о
Осталось добавить красный платок и маузер: «слуга народа» шокировала дресс-кодом в Раде
Осталось добавить красный платок и маузер: «слуга народа» шокировала
Рокфеллер забрал гобелен с картиной Пикассо из ООН
Рокфеллер забрал гобелен с картиной Пикассо из ООН
Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
«Он просто несчастный»: Ян Гэ раскрыла подробности романа с актером сериала «Папины дочки»
«Он просто несчастный»: Ян Гэ раскрыла подробности романа с актером
Кирилл Кяро показал квартиру в Москве
Кирилл Кяро показал квартиру в Москве
Прооперированный Бари Алибасов – сыну: «Спасибо, что подложил под меня девушку!»
Прооперированный Бари Алибасов – сыну: «Спасибо, что подложил под
В Крыму назвали глупыми заявления ЕС по статусу полуострова
В Крыму назвали глупыми заявления ЕС по статусу полуострова
"Просто занесла Меладзе денег": сотрудник продюсерского центра рассказал СМИ, как Полина Гагарина ушла от продюсера
"Просто занесла Меладзе денег": сотрудник продюсерского центра
Австрийский суд постановил выдать России экс-чиновника Минкультуры, обвиняемого в хищениях
Австрийский суд постановил выдать России экс-чиновника Минкультуры,
Эксперты объяснили, зачем иностранным IT-компаниям открывать офисы в России
Эксперты объяснили, зачем иностранным IT-компаниям открывать офисы в

Топ на сегодня

Пашинян призвал укрепить сотрудничество с Россией в сфере безопасности
Пашинян призвал укрепить сотрудничество с Россией в сфере безопасности
Лукашенко предрек Белоруссии непростой год
Лукашенко предрек Белоруссии непростой год
В Черногории ждут прибытия первой партии "Спутника V" из России
В Черногории ждут прибытия первой партии "Спутника V" из России
"Единственно правильный путь". Эксперт об ультиматуме Мадуро
"Единственно правильный путь". Эксперт об ультиматуме Мадуро
«Родители заворачивали детей в матрацы и скидывали вниз». Ужасы и неразгаданные тайны пожара в гостинице «Россия»
«Родители заворачивали детей в матрацы и скидывали вниз». Ужасы и

Еще по теме

Россия просит МПС рассмотреть резолюцию о невмешательстве в дела государств
Косачев предложил запретить на международном уровне поддержку оппозиции из-за рубежа
Сирия вынесет на повестку МПС вопрос о недопустимости вмешательства в суверенные дела государств
Косачев считает, что Обама ошибся в оценке деятельности России