В Совфеде отметили важность обновления декларации ООН о невмешательстве

Влада Некрасова

Декларация ООН о невмешательстве в дела других государств была разработана 40 лет назад и не учитывает современных реалий, документ нуждается в обновлении, считают в Совете Федерации.

"Декларация ООН о недопущении вмешательства в дела других государств была разработана более 40 лет назад", - сказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на слушаниях в четверг, посвященных концепции проекта международной конвенции о противодействии вмешательству в суверенные дела государства.