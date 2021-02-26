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Во «ВКонтакте» произошел сбой

Во «ВКонтакте» произошел сбойФото: Natee Meepian / Legion-media.ru

В социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Как сообщается на сайте Downdetector, неполадки начались около 18:00 по московскому времени.

Судя по «живой карте» сбоев, с проблемами столкнулись пользователи из России. На неполадки пожаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других городов.

69 процентов тех, кто сообщил о неполадках, столкнулись с невозможностью зайти на сайт. 27 процентов пользователей испытали сложности с отправкой и получением сообщений. Некоторые также сообщили о том, что не смогли авторизоваться в соцсети.

«У части пользователей Android могли наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте", но мы оперативно восстановили работу», — заявили «Ленте.ру» представители соцсети.

О предыдущем сбое в работе «ВКонтакте» сообщалось 1 февраля. С неполадками в работе соцсети столкнулись в основном жители Москвы, Санкт-Петербурга и нескольких других крупных городов.

«ВКонтакте» — крупнейшая российская социальная сеть. По данным на июнь 2020 года, в России «ВКонтакте» пользовались 73 миллиона человек. Совокупная аудитория соцсети по всем странам составляет 97 миллионов человек. Mediascope ставит сайт на четвертое место в рейтинге самых популярных ресурсов России.

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По материалам: lenta.ru
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