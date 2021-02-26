За что Шуга терпеть не может Тэхёна?!

Анастасия Иванова

Это происходило на самом деле! Шуга (Suga) терпеть не мог Тэхена (Taehyung), но только в первое время их знакомства. Позднее парни подружились и стали друг для друга родными людьми.

Когда группа только начала вести публичную деятельность и мальчикам пришлось привыкать к характерам друг друга, Юнг часто демонстрировал недовольство, находясь в компании ТТ и открыто говорил о том, как его раздражает медлительность и молчаливость Тэхёна. Вы же знаете, что Ви всегда действует спокойно, не говорит лишних фраз и обдумывает все самостоятельно? Более того, он частенько бывает рассеянным.

Ещё один фактор, из-за которого Шуга злился на нового друга — это женственность Тае. Вспомните первые годы BTS… Юнги был качком с пухлыми детскими щечками, а Ви примерял на себя самые разные аксессуары. Брутала раздражало, что кто-то может настолько сильно отличаться от него.

К счастью, айдолы справились со всеми подростковыми барьерами и смогли найти общий язык. Ведь для нас всех очень важно, когда друзья могут принять нас такими, какие мы есть и полюбить все наши недостатки.

