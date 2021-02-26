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Захарова объяснила возвращение российских дипломатов из КНДР на дрезине

Захарова объяснила возвращение российских дипломатов из КНДР на дрезинеМария ЗахароваФото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила возвращение российских дипломатов из Северной Кореи на дрезине. Она дала комментарий изданию «Подъем», о чем сообщается в его Telegram-канале.

По ее словам, россиян забрали из КНДР, когда представилась первая возможность для этого, а на то, как именно это произошло, повлияла пандемия коронавируса — пассажирское сообщение с Пхеньяном сейчас закрыто. Захарова добавила, что вопрос о том, почему дипломатических работников не обеспечили транспортом, стоит адресовать северокорейской стороне.

Она рассказала, что у российских граждан была возможность добраться до РФ через Китай, однако тогда им пришлось бы три недели находиться в карантине.

О «путешествии» дипломатов стало известно вечером 25 февраля. Россияне не смогли покинуть территорию соседней страны обычным путем, поэтому добирались до приграничного района общественным транспортом.

Пересечь разделяющую страны реку Туманная по железнодорожному мосту им пришлось на несамоходной дрезине. Главный «двигатель» этого транспортного средства — третий секретарь посольства Владислав Сорокин — толкал груженую тележку более километра.

В мире

По материалам: lenta.ru
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