Захарова заявила, что Запад отвергает неудобные вопросы по Навальному

Алексей Вольцев

Запад с порога отвергает любые неудобные вопросы и независимые оценки в контексте ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Любые отклонения от логики необоснованных обвинений и пренебрежения истиной, любые независимые оценки ситуации вокруг берлинского пациента, которые раскрывают предвзятость и ангажированность позиции Запада, с порога отвергаются нашими западными партнерами и коллегами. Любые неудобные вопросы, любые предложения поговорить с фактами на руках, любые предложения обменяться данными полностью блокируются", - сказала она на брифинге в пятницу.

Так, Франция не отреагировала на запросы о предоставлении результатов анализов по Алексею Навальному и правовой помощи, это применение двойных стандартов, заявила Захарова.

Сергея Лаврова министру Европы и иностранных дел Франции. Напомню, это устное послание было доведено до адресата 15 февраля относительно письма врача-невролога Козака о нестыковках в утверждении об отравлении Навального", - сказала Захарова на брифинге.