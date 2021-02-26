Жители российского города нашли в новом памятнике сходство с нововоронежской "Аленкой"

Вадим Карасев

Жители Севастополя подвергли критике новый памятник, появившийся около местной ветеринарной клиники. Они нашли в статуе сходство со скандально известной "Аленкой" из Нововоронежа, напугавшей горожан и пользователей Сети своим внешним видом, пишут в Instagram crimea24news.

Объект был установлен на улице Челюскинцев на северной стороне города. Он представляет собой сидящую на скамейке девушку с распущенными волосами, у которой в ногах находится фигура небольшой лохматой собаки. Владелец ветклиники Андрей Яковлев рассказал, что инсталляция символизирует в этой работе жизнь, а собака — дружбу и верность.

Автор арт-объекта — художник Василий Мирошниченко вдохновлялся скульптурой Гарри Поттера в Лондоне. Работа над памятником шла два месяца, готовому изделию было дано название "Ассоль".

Пользователи Сети не оценили труд скульптора, многие назвали его халтурой и сравнили образ с обезьяной. Некоторые даже нашли в лице девушки черты поэта Александра Пушкина. "Он художник, и он так видит, а на деле получается ужас", "Какой это Ассоль? Лицо как у Осла!", "Это скульптура первой обезьяны, от которой произошли люди", "Уродство", — прокомментировали люди увиденное.

Яковлев заявил, что шквал критики вызвал просто неудачный кадр, и объяснил подобный результат бликами от солнца, попавшими на объект и исказившими лицо. О появлении монумента на улице узнали в местной администрации и попросили убрать объект — его установка не была согласована ранее.