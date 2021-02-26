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Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров

Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу "Воронины", рассказала в Instagram о зарплатах актеров театра и кино.

По ее словам, артист, служащий в труппе государственного театра, получает 25-30 тысяч рублей и немного выше. При этом актер театра, участвующий в антрепризе, имеет не заработную плату — ему платят за выход на сцену.


"За один спектакль неузнаваемый актер получит 5-12 тысяч, его узнаваемый коллега 25-50 тысяч. Гонорар звезды выше, но это все равно не популярные певицы, которые получают за один концерт полмиллиона-миллион", — пояснила Волкова.

При этом из-за того, что во время пандемии залы заполнялись на четверть, актеры получали всего 25 процентов от указанных сумм, обратила внимание артистка.


"В кино оплачивается каждая съемочная смена, поэтому актеры ликуют, если их утверждают в многосерийные проекты или снимается кино с длительной экспедицией", — подчеркнула актриса.

Так, снимающий в кино начинающий актер за день получает 3-7 тысячи рублей, узнаваемый — 15-25 тысяч рублей и выше, звезда — 50-100 тысяч рублей, мега-звезда — примерно 150-250 тысяч рублей. Однако, как отметила, Волкова, заработок актера кино зависит от бюджета проекта, материала, режиссера и объема роли.

Россия

По материалам: ria.ru
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