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95-летняя Людмила Лядова госпитализирована с 75% поражением легких

95-летняя Людмила Лядова госпитализирована с 75% поражением легких

Стало известно о том, что 95-летняя певица была экстренно госпитализирована в московскую клинику с коронавирусной инфекцией. Советская звезда пройдет курс лечения.


«Людмила Алексеевна Лядова госпитализирована с коронавирусом, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой. Легкие поражены на 75%», — рассказал ее представитель Виталий Мирошников.

Позже он уточнил, что композитора увезли вчера в больницу №52. Там ей экстренно занялись врачи, которым удалось стабилизировать ее состояние. «Сегодня стало лучше. Вчера было действительно, караул можно было кричать. Сегодня она попросила покушать. Хлебушка попросила. Лучшей ей стало», — добавил мужчина.

Напомним, Людмила Лядова прославилась не только как пианистка, но и как композитор и певица. Ее хиты исполняли многие отечественные знаменитости — Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Елена Образцова, Эдита Пьеха.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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