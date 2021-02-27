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Адвокат бывшего схимонаха Сергия прокомментировал обыск в монастыре

Адвокат бывшего схимонаха Сергия прокомментировал обыск в монастыреФото: Павел Лисицын / РИА Новости

Правоохранители, пришедшие с обысками в Среднеуральский женский монастырь, не предъявили соответствующую санкцию суда, сообщил адвокат бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) Павел Бабиков. Его комментарий приводит РИА Новости в пятницу, 26 февраля.

«В соответствии с требованиями Конституции России и уголовно-процессуального закона обыск в жилище возможен только на основании решения суда. При этом монашеские кельи также являются жилыми помещениями», — написал он в Telegram-канале защитников Сергия.

По словам адвоката, защита не единожды приводила доказательства проживания людей в монастыре. Он призвал оценить действия стражей правопорядка с точки зрения соблюдения положений Конституции. Бабиков уточнил, что обыски прошли ночью.

Ранее адвокаты Сергия заявили, что операция проводится для поиска келейника Романова — отца Силуана.

Бывший схимонах был задержан в ночь на 29 декабря 2020 года. Монастырь взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили. Причиной задержания стал размещенный в YouTube ролик, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию». Он также выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии. Ему предъявлено обвинение по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), 330 («Самоуправство») и 110.1 («Склонение к самоубийству») УК РФ.

Россия

По материалам: lenta.ru
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