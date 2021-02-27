Аксенов рассказал, кто на самом деле "вырвал сердце" у Украины

Влада Некрасова

Глава Крыма Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости назвал бессовестной демагогией слова президента Украины Владимира Зеленского о Крыме как о вырванном в 2014 году сердце Украины, отметив, что полуостров ушел в Россию из-за госпереворота в Киеве.

Крым являлся сердцем Украины, вхождение полуострова в состав России "вырвало сердце" страны, заявил Зеленский в обращении в пятницу на канале в YouTube.