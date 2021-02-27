Аксенов рассказал о недвижимости Зеленского в Крыму

Вадим Карасев

Семья президента Украины Владимира Зеленского владеет недвижимостью в Крыму, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава региона Сергей Аксенов.

В частности, такие активы имеются в собственности у супруги украинского лидера Елены Зеленской, причем задолженностей за коммунальные услуги за ней не числится.

Могу сказать, что <...> жена [Зеленского] является до сих пор владельцем имущества на территории Республики Крым. Задолженностей по коммунальным платежам нет. Оккупантам в кавычках он платит все активно, спокойно. Никаких проблем и ничего не смущает. Но держит, вероятно, на случай, если придется политического убежища просить у нас.

Аксенов предположил, что среди соратников Зеленского тоже есть владельцы недвижимости в Крыму, и посоветовал украинскому президенту разобраться с этим вопросом. Причем он отметил, что против украинских чиновников Россией не введены никакие санкции, "хотя надо было бы", и те продолжают исправно платить налоги в российский бюджет.

Как писал NEWSTES, накануне Зеленский обратился к России по поводу Крыма.