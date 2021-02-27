Аксенов рассказал о недвижимости Зеленского в Крыму
Семья президента Украины Владимира Зеленского владеет недвижимостью в Крыму, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава региона Сергей Аксенов.
В частности, такие активы имеются в собственности у супруги украинского лидера Елены Зеленской, причем задолженностей за коммунальные услуги за ней не числится.
Аксенов предположил, что среди соратников Зеленского тоже есть владельцы недвижимости в Крыму, и посоветовал украинскому президенту разобраться с этим вопросом. Причем он отметил, что против украинских чиновников Россией не введены никакие санкции, "хотя надо было бы", и те продолжают исправно платить налоги в российский бюджет.
Как писал NEWSTES, накануне Зеленский обратился к России по поводу Крыма.