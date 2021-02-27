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Американские ВВС получат 400 "достающих до Сибири" стелс-ракет

Американские ВВС получат 400 "достающих до Сибири" стелс-ракет

Военно-воздушные силы (ВВС) США получат 400 крылатых стелс-ракет AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER).

Как сообщает издание Janes, соответствующий контракт на $428,4 млн был заключен Пентагоном с корпорацией Lockheed Martin, он предполагает производство и поставку ракет к июлю 2025 года.

Летом 2020 года украинское консалтинговое агентство Defense Express заявило, что с помощью AGM-158B американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress могут нанести удары по России, не заходя в область воздушного пространства, контролируемую зенитными ракетными комплексами С-400 "Триумф".

"Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER в 980 километров и AGM-86C [Conventional Air-Launched Cruise Missile] CALCM в более чем 1200 километров, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири", - указали эксперты.

Как писал NEWSTES, ранее в США раскрыли задачи американских стратегических бомбардировщиков у границ РФ.

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По материалам: uposters.ru
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