Андрея Филатова избрали мэром Сургута

Анастасия Иванова

Дума Сургута, крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа, в субботу утром на очередном заседании выбрала главой муниципалитета депутата региональной думы Андрея Филатова, передает корреспондент РИА Новости.

Кресло главы Сургута стало вакантным в начале декабря, когда руководитель муниципалитета Вадим Шувалов, возглавлявший местную администрацию четыре года, сложил полномочия и был назначен 13-м заместителем губернатора Югры. На данный момент врио главы города является Анна Томазова, которая работает в администрации Сургута с 2000 года. Большую часть этого времени она руководила муниципальным департаментом образования, а в 2019 году была назначена на должность замглавы города.