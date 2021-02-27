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Андрея Филатова избрали мэром Сургута

Андрея Филатова избрали мэром Сургута
Дума Сургута, крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа, в субботу утром на очередном заседании выбрала главой муниципалитета депутата региональной думы Андрея Филатова, передает корреспондент РИА Новости.

Кресло главы Сургута стало вакантным в начале декабря, когда руководитель муниципалитета Вадим Шувалов, возглавлявший местную администрацию четыре года, сложил полномочия и был назначен 13-м заместителем губернатора Югры. На данный момент врио главы города является Анна Томазова, которая работает в администрации Сургута с 2000 года. Большую часть этого времени она руководила муниципальным департаментом образования, а в 2019 году была назначена на должность замглавы города.

Политика

По материалам: ria.ru
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