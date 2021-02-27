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Аня Мадан ревнует Макса Моргенштерна к Насте Самбурской

Аня Мадан ревнует Макса Моргенштерна к Насте Самбурской

Максим Моргенштерн и Аня Мадан временно разъехались, но девушка надеялась, что они смогут спасти отношения. Да и сам Моргенштерн пока не готов к окончательному разрыву. Однако почему-то делает все, чтобы стать одиночкой. Недавно он был замечен в компании Насти Самбурской на вечеринке, и теперь Аня считает, что им спасти отношения еще сложнее.

Каким-то образом Максим Моргенштерн и Настя Самбурская, известная своей неприязнью к телестройке, но не к молоденьким участникам, оказались в одной компании. Они так веселились, что Максим уселся к звезде на колени, а потом провел ночь неизвестно где, что наталкивает Аню Мадан на определенные выводы. Она уже заявила, что им разобраться с проблемами в отношениях станет еще труднее, пишет newstes.ru.
Мадан ревнует и не желает жить вместе с бывшими коллегами по шоу, хотя изначально предполагалось, что они будут жить в одной квартире с Женей Ромашовым и Кристиной Бухынбалтэ. Сейчас Аня ищет отдельное жилье, чтобы спастись от намеков Кристины, уже заявившей, что Моргенштерну нравятся не девушки, а женщины.

Напрасно подписчики хвалили Аню за то, что она перевоспитала ловеласа Моргенштерна. Перевоспитать его явно невозможно, хотя ее не может не радовать, что он все-таки не планирует разрывать отношения. К тому же, родители Макса хорошего мнения о его избраннице, они уже гостили вместе в Уфе, и, возможно, Аня рассчитывает на их содействие.

«Пока Мадан будет строить из себя цацу, Моргенштерн вещи к другой перевезет», «Смешные такие. Проекта нет, а шоу продолжается», - высказываются зрители.

Совершенно загадочная ситуация с Ромашовым и Бухынбалтэ. Где они берут деньги, почему весело проводят время, не отвлекаясь на работу от походов по клубам и ресторанам. Но у Ани есть огромное желание жить с Максимом отдельно. Почему так быстро наступило разочарование от жизни с друзьями? История может быть поинтереснее, чем примирение Мадан и Моргенштерна.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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