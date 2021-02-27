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AppStore начал блокировать дорогие приложения

AppStore начал блокировать дорогие приложения

Apple начала блокировать некоторые приложения в своем магазине, объясняя это необоснованно высокими тарифами за подписку. Таким образом компания пытается бороться с мошенничеством и слишком дорогими программами, пишет издание 9to5mac.

В распоряжении журналистов оказалось письмо, направленное App Store одному из разработчиков. В нем было указано, что его сервис сняли с продаж, так как цена предоставляемых им услуг слишком высока, а стоимость встроенных покупок "не отражает ценность функций и контента, предлагаемых пользователю".

Владельцу приложения все же удалось доказать модераторам App Review, что установленные им расценки оправданны. Продукт использует платные API для выполнения определенных сценариев.

Представители App Store ссылаются на один из пунктов правил публикации программ, согласно которому контент не должен вводить в заблуждение или обманывать пользователей сервиса. Предположение о борьбе с дорогостоящими продуктами пока никто из специалистов компании не подтвердил.

Ранее NEWSTES писал, что Apple будет тщательнее проверять дорогостоящие приложения. 

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По материалам: uposters.ru
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