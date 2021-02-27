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Азербайджан обвинил Армению в нарушении заявления по Карабаху

Азербайджан обвинил Армению в нарушении заявления по Карабаху
Азербайджан обвинил Армению в незаконном размещении вооруженных сил на территории Нагорного Карабаха в нарушение трехстороннего заявления по НКР.


"Имеют место случаи отправки личного состава Вооруженных сил Армении на военную службу на международно признанных территориях Азербайджанской Республики в нарушение норм и принципов международного права, прав человека после подписания совместного заявления между Азербайджаном и Арменией от 10 ноября 2020 года, подразумевающего приостановку военной деятельности между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении МИД Азербайджана, которое есть в распоряжении РИА Новости.

В министерстве утверждают, что вовлечение личного состава армянских ВС "обманным или насильственным путем" в военную деятельность в НКР "путем тайного пересечения Лачинского коридора" вызвал протесты военных и членов их семей. "Мы отмечаем, что размещение вооруженных сил Армении на международно признанных территориях Азербайджанской Республики без согласия Азербайджана нарушает нормы и принципы международного права, в частности, суверенитет, территориальную целостность и нерушимость международных границ. Незаконное размещение армянских войск на территории Азербайджанской Республики, где в настоящее время дислоцируются российские миротворческие силы, также является грубым нарушением совместного заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября", - заявили в МИД.

В мире

По материалам: ria.ru
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