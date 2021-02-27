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«Без фильтров не обошлось»: поклонники обсуждают новое фото Деми Мур

«Без фильтров не обошлось»: поклонники обсуждают новое фото Деми Мур

Деми Мур опубликовала очередной пост с фото, и поклонники тут же принялись разглядывать ее лицо. По мнению подписчиков, звезда действительно сделала неудачную пластику.


Самым обсуждаемым моментом недавнего показа Fendi стало появление на подиуме 58-летней Деми Мур. Дело в том, что лицо звезды выглядело странно: скулы были неестественно выделены, а форма губ почему-то изменилась в худшую сторону. Журналисты и фанаты тут же пришли к выводу, что над внешностью артистки поработали пластические хирурги.

Деми никак не комментировала эти обсуждения. В социальных сетях актриса продолжала публиковать фотографии, которые также вызывали вопросы. Сегодня же в Сети появился новый снимок Мур, на котором она выглядит, как всегда, безупречно. Однако подписчики уверены, что красота Деми — всего лишь результат фотошопа.

«Без фильтров, разглаживающих кожу, здесь явно не обошлось»; «Тех жутких скул нет, но лицо какое-то уж слишком молодое», «Вы прекрасно выглядите, но иногда увлекаетесь фотошопом», — делились мнениями фанаты артистки.

Это уже не первый случай, когда Деми обвиняют в увлечении пластикой. Ходили слухи, что в период брака с Эштоном Кутчером актриса постоянно посещала хирургов, желая выглядеть идеально рядом с молодым избранником. Правда, это не помогло ей сохранить брак.

В последние годы Деми почти не снимается в кино, зато часто мелькает на телевидении. Также артистка успела выпустить скандальную автобиографию, в которой подробно рассказала о предательствах мужчин и своих зависимостях. Книга стала бестселлером.

В издании Мур также делилась секретами привлекательности. Актриса уверяла, что ее безупречный внешний вид — результат постоянных ухаживающих процедур, правильного питания и ежедневной заботы о себе.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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