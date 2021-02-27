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Билли Айлиш призналась, что резала вены: «Не думала, что доживу»

Билли Айлиш призналась, что резала вены: «Не думала, что доживу»

На днях состоялась премьера документального фильма о Билли Айлиш (Billie Eilish)  «Мир немного размыт» (The World’s A Little Blurry). В нем певица откровенно рассказала о своей жизни, парнях, творчестве и проблемах, с которым столкнулась за свои 19 лет.


Сама Билли Айлиш признается, что фильм получился слишком личным, что ей тяжело его смотреть. Похоже, фильм действительно затронул самые закрытые стороны жизни Билли. Ведь мало кто из звезд может признаться, что у него были проблемы с психикой. Айлиш рассказала, что были моменты, когда она причиняла себе вред. Все из-за того, что у нее была депрессия, с которой ей самостоятельно было очень сложно справиться. Причиной депрессии стала травма бедра. Именно из-за нее в 13 лет она перестала танцевать.

 «Честно говоря, я не думала, что доживу до этого возраста. Мне было примерно 14-15 лет. Тогда на моих запястьях всегда были пластыри. Я запиралась в ванной и заставляла себя истекать кровью, потому что думала, что заслужила это», — призналась Билли.

Это откровение очень напугало поклонников певицы.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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