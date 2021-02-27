Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин

Влада Некрасова

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в разговоре с журналистом Антоном Красовским на YouTube-канале RT Россия рассказала о возможных последствиях перенесенного COVID-19 для разных групп пациентов.

"Мужчины страдают больше во время острой фазы. А женщины более склонны отрастить длинный ковидный хвост и потом его за собой тащить", — сказала она.