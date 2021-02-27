Бледный и постаревший! Почему все говорят о муже Анастасии Заворотнюк

Анастасия Иванова

Татьяна Навка часто по работе встречается с мужем Анастасии Заворотнюк, поэтому увидеть Петра Чернышева можно, пожалуй, только на ее снимках в Instagram. Так, накануне на Красной площади прошли съемки документального фильма о современной России, в которых приняли участия фигуристы.

Несмотря на праздничную атмосферу, подписчики больше внимания обратили на изнеможденный вид Петра: «Такой уставший! Дай ему сил и здоровья!»; «Петр сдал совсем, уставший, бледный».

Поклонники также отметили, что взгляд Чернышева потух, а сильные мешки под глазами от недосыпа уже невозможно скрыть. Несмотря на это. пользователи социальной сети не перестают восхищаться спортсменом, который не бросил любимую жену во время болезни и делает все возможное, не жалея самого себя, для ее выздоровления.

Ранее уже появлялась информация, что фигурист работает на износ — деньги на лечение Анастасии Заворотнюк требуются постоянно.

Напомним, два года назад стало известно о том, что 49-летняя звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с раком мозга. Сначала утверждалось, что актриса проходит лечение за границей, но затем стало понятно – ею занимаются российские врачи. Муж находится рядом с ней — по слухам, они вместе с младшей дочкой Милой живут в загородном доме в Москве.