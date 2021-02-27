Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии

Лидия Мартынова

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что цель удара США в Сирии - дать понять Ирану, что он не сможет безнаказанно действовать против Вашингтона и его партнеров.

"Это дает понять, в особенности Ирану, что они не могут действовать безнаказанно против наших людей, партнеров, интересов", - сказал Блинкен на пресс-конференции.

"Нам нужно было ответить на атаки, но и на продолжающуюся очевидную угрозу", - добавил он.

Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". По данным Пентагона, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.