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Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии

Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что цель удара США в Сирии - дать понять Ирану, что он не сможет безнаказанно действовать против Вашингтона и его партнеров.

"Это дает понять, в особенности Ирану, что они не могут действовать безнаказанно против наших людей, партнеров, интересов", - сказал Блинкен на пресс-конференции.

"Нам нужно было ответить на атаки, но и на продолжающуюся очевидную угрозу", - добавил он.

Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". По данным Пентагона, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.
В мире

По материалам: ria.ru
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