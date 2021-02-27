Боевики накрыли огнем позиции ВСУ под Водяным: много раненых

Влада Некрасова

В пятницу, 26 февраля, боевики «ЛДНР» десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе они вели огонь из запрещенного вооружения. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр штаба ООС.

Возле села Водяное, находящегося в Приазовье, подконтрольные РФ формирования обстреляли позиции ВСУ из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате семь украинских бойцов получили осколочные ранения, еще двое военных — боевые травмы. Военнослужащих госпитализировали.

Оккупанты также обстреляли позиции ВСУ вблизи поселка Пески, Луганского, Марьинки и Каменки. Возле Невельского на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военный — он получил осколочные ранения и госпитализирован.

В сообщении говорится, что на все обстрелы ВСУ дали адекватный ответ.

Напомним, возле Чермалыка российский наемник проник на позицию украинских военных.