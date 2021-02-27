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Боррель заявил о геополитической составляющей «Северного потока-2»

Боррель заявил о геополитической составляющей «Северного потока-2»Фото: JOHANNA GERON / Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью изданию Spiegel заявил, что проект газопровода «Северный поток-2» имеет геополитическую составляющую и не способствует энергобезопасности Европы, но Еврокомиссия не может запретить частным компаниям инвестировать в него.

По словам Борреля, он не согласен с позицией правительства Германии, рассматривающего газопровод как чисто экономический проект. Он считает, что «среди проектов такого масштаба нет чисто экономических, они всегда имеют геополитическую составляющую».

Жозеп Боррель напомнил, что Еврокомиссия «многократно и ясно указала на то, что "Северный поток 2" не способствует ни диверсификации энергообеспечения Европы, ни энергонезависимости ЕС». Вместе с тем ЕК не может удерживать частные компании инвестировать в проект.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. В настоящее время объект готов на 95 процентов, стоимость его строительства оценивается в 11 миллиардов долларов. Газопровод должны были сдать в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США. В Вашингтоне препятствуют строительству объекта, поскольку американский сжиженный природный газ конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок. Россия обещает достроить объект, однако точные сроки не приводятся.

В мире

По материалам: lenta.ru
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