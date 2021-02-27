Бывшая жена Владимира Епифанцева: «Полчерепа онемело! Мышцы сшили, поэтому нет чувствительности»

Влада Некрасова

Две недели назад на Анастасию Веденскую было совершено нападение — незнакомая девушка запустила актрисе в лоб бокалом. Бывшая жена Владимира Епифанцева рассказала о своем самочувствии и поделилась подробностями инцидента.

В результате потасовки 36-летняя Анастасия Веденская получила серьезные увечья. Специалисты диагностировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. «Правой стороны лица, можно сказать, вообще не было, глаз не открывался, — заявила артистка, отметив, что ей пришлось обратиться к хирургу, — Полчерепа онемело, с той стороны, где зашивали. Видимо, мышцы сшили и поэтому нет чувствительности. Болит голова. Врачи говорят, нужно соблюдать постельный режим две недели как минимум. От госпитализации я отказалась, потому что у меня дети, я не могу позволить себе лежать в больнице».

По словам экс-жены Владимира Епифанцева, она до сих пор не понимает, за что с ней так поступили. Как вспомнила актриса, в тот день она вместе с бойфрендом и старшим сыном ужинала в ресторане отеля, в котором отдыхала. Позже к ним присоединился режиссер Ростислав Мусаев в компании супружеской пары. «Конфликта у меня с ними не было, я вообще общалась в основном с режиссером. И вдруг эта женщина мне сказала фразу: «Ты не представляешь, что я могу с тобой сделать!» После этого стакан полетел в мою голову», — подчеркнула Анастасия.

Веденская намерена наказать обидчицу. Актриса сразу же написала заявление в полицию. «После инцидента всю их компанию отвезли в участок, но их быстро отпустили. Странно, что их не освидетельствовали на алкоголь и наличие всяких веществ. Но дело было заведено. Я хочу, чтобы этот человек понес наказание за свой поступок», — сообщила артистка.

Денежную же компенсацию от недоброжелателя Веденская ни в коем случае не примет. «Мне плевать на деньги в этой ситуации. Этот человек заслуживает того, чтобы сидеть в тюрьме», — добавила она.

К слову, в тот день за Анастасию заступился бывший муж. Владимир Епифанцев проживал в том же отеле, что и актриса с наследником. «Я ему позвонила, попросила, чтобы он позаботился о сыне. Понимала, что меня сейчас увезут на скорой, а Гордей останется один. Также я позвала его, чтобы он подержал меня за руку. Что было потом — я не видела, потому что кровь застилала мне глаза… А как еще Владимир мог поступить в этой ситуации? Я для него самый родной человек. В этом нет ничего сверхъестественного. Я бы так же поступила», — отметила Веденская.

Теперь Анастасия переживает лишь за состояние 15-летнего сына, ведь неприятная ситуация произошла на его глазах. «У старшего был шок, потому что он же в тот вечер спустился все-таки и увидел все это. Он был в диком стрессе, да и сейчас ему нелегко. Надеюсь, справимся без психолога. Младший, слава Богу, ничего не видел, но конечно же тоже сильно переживал. Сейчас все время меня поддерживает!» — заключила актриса.