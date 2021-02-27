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Что? Билли Айлиш рассекретила своего парня

Что? Билли Айлиш рассекретила своего парня

О личной жизни популярной певицы Билли Айлиш (Billie Eilish) известно немного. Девушка старалась не комментировать свои романтические отношения, поэтому поклонники практически ничего не знают о ее возлюбленных.

Но, как известно, всем девушкам не чужды любовные переживания. В своем документальном фильме, который уже стартовал во всех кинотеатрах мира, Билли раскрыла личность своего бойфренда! Поклонники не ожидали такой откровенности от певицы. Все помнят хорошего друга Айлиш Брэндона Адамсона (Brandon Adamson), известного как Q? Оказалось, что исполнители были не только друзьями, но и парой! В документальном фильме есть несколько милых кадров, где они держаться за руки и болтают по телефону.


Правда, их отношения продлились недолго! Билли рассталась с Брэндоном из-за того, что у него были «более важные дела, чем она». Айлиш призналась, что в день всех влюбленных она чувствовала себя несчастной.




«Я не хотела того же, чего хотел он, и я думаю, что это не очень честно. Не следует быть в отношениях, в которых другому человеку наплевать на важные для тебя вещи», — посоветовала Билли поклонникам.

Отметим, что все парни Билли не заставляли ее чувствовать себя желанной. Однако почти со всеми из них она сохранила дружеские отношения.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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