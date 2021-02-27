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"Да старая уже": дряблое лицо Бузовой без фильтров и фотошопа раскритиковали поклонники

"Да старая уже": дряблое лицо Бузовой без фильтров и фотошопа раскритиковали поклонники

Дряблое лицо 35-летней Ольги Бузовой удивило ее поклонников, оценивших, как звезда выглядит на самом деле без фотошопа и каких-либо фильтров, сообщает "Экспресс газета". 

В Сети обсуждают свежий снимок Ольги Бузовой, сделанный во время съемок телешоу "Бородина против Бузовой". 

Как отмечается, вечно занятая звезда "Дома-2" якобы ответила отказом на просьбу переснять неудачный кадр, так что россиянка разместила в сети исходный результат.

Пользователи сети отметили, что на фото без фильтров и фотошопа Ольга Бузова мало похожа на ту 18-летнюю нимфу, какой она порой предстает в своем микроблоге.

У многих фанатов 35-летней певицы вызвали недоумение дряблость ее кожи, морщины и поплывший овал лица.

"Без фильтра на все 50 тянет", "Да старая уже, с морщинами, скоро фильтры не помогут, жаль, что мозги не профильтруешь", - пишут поклонники.

Напомним, недавно певица Ольга Бузова обвинила бывшего возлюбленного Даву в рукоприкладстве и изменах после расставания с ним.

"Показать, как он трахает шлюх или бьет меня? Может, сейчас я не права, но мне все равно", — заявила певица в Stories.

Кроме того, Ольга Бузова пригрозила рассказать матери Давида Манукяна о том, каким он является в действительности.

"Пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле. Ты меня бьешь, плюешь в лицо и оскорбляешь", — заявила телеведущая.

Как писал NEWSTES, ранее Дмитрий Тарасов отметил День влюбленных в одном ресторане с Бузовой.

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По материалам: uposters.ru
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