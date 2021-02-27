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Дава обиделся, что Бузова не навестила его в больнице: «Неужели вся эта суета выше человечности»

Дава обиделся, что Бузова не навестила его в больнице: «Неужели вся эта суета выше человечности»

Сейчас Давид Манукян находится в больнице. Парень сообщил у себя в Instagram, что перенес операцию. Детали блогер решил не раскрывать, а лишь отметил, что беспокоиться не стоит. В сети ходят слухи, что артист сделал себе липосакцию, сам Дава это никак не комментирует.


Пока артист находится на больничной койке, он выкладывает в сеть забавные ролики и активно общается с поклонниками. Однако сегодня Дава опубликовал довольно странное послание в своих Stories. Хотя Манукян попросил не приписывать его слова ни к кому, в сети уже решили, что оно посвящено Ольге Бузовой, которая не навестила своего экс-возлюбленного.

«Неужели вся эта суета выше человечности… Шмотки, мероприятия, рестораны… Ведь один раз можно просто по-человечески прийти. Нет так нет.. ладно.. надеюсь, что я расставлю приоритеты правильно», — обратился артист к загадочной персоне.

Кроме того, Дава дал совет своим поклонникам: не очароваться никем, иначе потом сами будете виноваты.

 «Вам нагоняют пыли в глаза. Сила в простоте. А не в красивой обёртке с гнилой начинкой», — заключил Давид.

Как думаешь, это последние было адресовано Ольге?

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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