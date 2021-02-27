Диетолог предупредила одну категорию россиян о вреде свежих овощей

Вадим Карасев

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Сырые овощи противопоказано употреблять в пищу людям с эрозивной или язвенной болезнями желудочно-кишечного тракта в период обострения. Об этом «Российской газете» рассказала врач-терапевт, диетолог Екатерина Бурляева.

Россиянам при наличии таких заболеваний следует выбрать приготовленные — тушеные, отварные, запеченные овощи и фрукты. Рассуждая о пользе свежих и обработанных продуктов, Бурляева привела в пример капусту, в которой в большом количестве содержится витамин C. Он разрушается при тепловой обработке, однако в таком виде капуста, особенно белокачанная, не вызывает вздутие живота. «Это связано со структурой пищевых волокон, которые входят в состав капусты», — пояснила диетолог.

Бурляева подчеркнула, что в сырых овощах действительно содержатся полезные вещества, которые могут разрушаться при приготовлении. Однако в некоторых продуктах они усваиваются лучше в приготовленном виде. В частности, ликопин, который содержится в томатах, лучше всасывается в кишечник при тепловой обработке пищи в присутствии жиров.​ Однако необходимо иметь в виду, что чем выше температура, воздействующая на ликопин, тем большее его количество будет разрушаться, предупредила врач. Так, воздействие на продукты температуры выше 100 градусов в течение получаса приводит к тому, что количество вещества снизится на 40 процентов.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности овощей. Так, перезрелые картофель и баклажан, а также недозрелый томат могут стать причиной расстройств нервной или мочевыделительной системы. Нельзя есть сырую или недоваренную фасоль — это может вызвать отравление. Кроме того, если слишком долго ее хранить, в ней могут накапливаться грибки. «Все виды капустных и вообще крестоцветных могут блокировать усвоение йода, поэтому они не рекомендуются тем, у кого есть выраженный гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы)», — добавила она.