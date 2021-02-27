Диме Чайкову во время отдыха в клубе разбили нос

Вадим Карасев

Дима Чайков пошел по пути Арая Чобаняна и нарвался на критику пользователей. Недавно Арай оскандалился в кинотеатре, привлек внимание полиции, как дебошир. Однако его вспыльчивый характер ни для кого не секрет. Чайков на проекте прославился, как парень тихий, неконфликтный, спокойный, поэтому сообщение о драке дало повод хейтерам позлорадствовать.

«Уже и Куколка испортился», «Мало дали», «Отдыхать надо в нормальных местах, а не в забегаловках», - считают пользователи.

В прямом эфире Дима Чайков принялся возмущаться поведением некоторых людей, устраивающих драки в клубах. Результат - у Димы на лице. Сильно разбитый нос заставил пользователей задуматься, так ли тих и спокоен Чайков, как до сих пор всем казалось. Или он таким образом сбрасывает накопившийся в нем после общения с поклонниками Иры Пингвиновой негатив, пишет newstes.ru.Нельзя не вспомнить недавнюю историю с Араем Чобаняном в главной роли. Тот получил много внимания из-за скандала, что для блогера всегда плюс. Правда, Арай не столько пострадал сам, сколько нанес травмы оппоненту, которого даже госпитализировали. То ли Дима решил пойти тем же путем, то ли это случайное совпадение.Неужели общество действительно недоброжелательно настроено к домовским звездам, как считает Саша Черно? Неужели таким образом им показывают, что отсутствие правил этикета, норм поведения на телестройке, не приветствуется за периметром. Никто не собирается мириться с хамством и заносчивостью.А у поклонников Иры Пингвиновой появился отличный шанс заявить о бумеранге, который прилетает ко всем без исключения, в том числе и к Чайкову. Мать его ребенка никак не успокоится, она продолжает жаловаться на то, что Дима подлец, который мог даже похитить дочь, если бы она предусмотрительно не приняла меры - не отказалась вписывать его в свидетельство дочери о рождении.