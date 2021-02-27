Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Диме Чайкову во время отдыха в клубе разбили нос

Диме Чайкову во время отдыха в клубе разбили нос

Дима Чайков пошел по пути Арая Чобаняна и нарвался на критику пользователей. Недавно Арай оскандалился в кинотеатре, привлек внимание полиции, как дебошир. Однако его вспыльчивый характер ни для кого не секрет. Чайков на проекте прославился, как парень тихий, неконфликтный, спокойный, поэтому сообщение о драке дало повод хейтерам позлорадствовать.

В прямом эфире Дима Чайков принялся возмущаться поведением некоторых людей, устраивающих драки в клубах. Результат - у Димы на лице. Сильно разбитый нос заставил пользователей задуматься, так ли тих и спокоен Чайков, как до сих пор всем казалось. Или он таким образом сбрасывает накопившийся в нем после общения с поклонниками Иры Пингвиновой негатив, пишет newstes.ru.
Нельзя не вспомнить недавнюю историю с Араем Чобаняном в главной роли. Тот получил много внимания из-за скандала, что для блогера всегда плюс. Правда, Арай не столько пострадал сам, сколько нанес травмы оппоненту, которого даже госпитализировали. То ли Дима решил пойти тем же путем, то ли это случайное совпадение.

Неужели общество действительно недоброжелательно настроено к домовским звездам, как считает Саша Черно? Неужели таким образом им показывают, что отсутствие правил этикета, норм поведения на телестройке, не приветствуется за периметром. Никто не собирается мириться с хамством и заносчивостью.

«Уже и Куколка испортился», «Мало дали», «Отдыхать надо в нормальных местах, а не в забегаловках», - считают пользователи.

А у поклонников Иры Пингвиновой появился отличный шанс заявить о бумеранге, который прилетает ко всем без исключения, в том числе и к Чайкову. Мать его ребенка никак не успокоится, она продолжает жаловаться на то, что Дима подлец, который мог даже похитить дочь, если бы она предусмотрительно не приняла меры - не отказалась вписывать его в свидетельство дочери о рождении.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
Заказать крауд

Последние новости

Бывшая жена Владимира Епифанцева: «Полчерепа онемело! Мышцы сшили, поэтому нет чувствительности»
Бывшая жена Владимира Епифанцева: «Полчерепа онемело! Мышцы сшили,
Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева передвигается в инвалидном кресле после операции
Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева передвигается в инвалидном
В США начали расследование против вышедшей из «Северного потока-2» компании
В США начали расследование против вышедшей из «Северного потока-2»
Стало известно о задержании журналистки Baza в Петербурге
Стало известно о задержании журналистки Baza в Петербурге
Расширен перечень облагаемых налогом на роскошь авто
Расширен перечень облагаемых налогом на роскошь авто
"Это срам, конечно!": Полину Гагарину шокировала откровенная сцена в сериале "Бывшие", где она снялась без трусов
"Это срам, конечно!": Полину Гагарину шокировала откровенная сцена в
Путин поздравил военнослужащих с Днём сил специальных операций
Путин поздравил военнослужащих с Днём сил специальных операций
Диме Чайкову во время отдыха в клубе разбили нос
Диме Чайкову во время отдыха в клубе разбили нос
Саша Артемова призналась, что совсем не любит себя
Саша Артемова призналась, что совсем не любит себя
Павел Бабич и Катя Скалон отметили полгода отношений
Павел Бабич и Катя Скалон отметили полгода отношений
В Москве простились с Дмитрием Писаренко
В Москве простились с Дмитрием Писаренко
Экс-бойфренд Миланы Тюльпановой: «Несколько раз отправлял ее в больницу, чтобы она вылечилась»
Экс-бойфренд Миланы Тюльпановой: «Несколько раз отправлял ее в

Топ на сегодня

Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии
Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии
Политолог прокомментировал новое заявление Порошенко о Крыме
Политолог прокомментировал новое заявление Порошенко о Крыме
Германия на перекрестке: четыре сценария "Северного потока-2"
Германия на перекрестке: четыре сценария "Северного потока-2"
В Госдуме прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским
В Госдуме прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским
Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и попросила вознаграждение
Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и попросила вознаграждение

Еще по теме

Ира Пингвинова испугалась: Дима Чайков мог похитить ее ребенка
Дима Чайков прокомментировал расставание с Миленой Безбородовой
Участник “Дома-2” Дмитрий Чайков пробежал по Поляне без трусов
Арай Чобанян устроил драку в кинотеатре