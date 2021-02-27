Еще одна страна заявила о готовности закупать «Спутник V»

Вадим Карасев

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Уругвай стал еще одной страной, готовой закупать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения Уругвая Даниэль Салинас, сообщает РИА Новости.

По словам министра, Уругвай стремится к тому, чтобы российский препарат был в портфеле вакцин «из-за его хороших качеств, но нам пока не ответили». Салинас добавил, что в Монтевидео ждут необходимых документов из Москвы. Кроме того, уругвайская сторона заинтересована в возможности производства «Спутника V», а также в заключении с Москвой соглашений о сотрудничестве в сфере здравоохранения, в частности в учебных обменах специалистами.

Ранее российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Молдавии, теперь препарат может применяться на территории страны. Глава Партии социалистов республики Игорь Додон обратил внимание на то, что вакцина была зарегистрирована, несмотря на «попытки аппарата президента Молдовы [Майи Санду] помешать этому».

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.