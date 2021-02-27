Филипп Киркоров должник! Почему артист не может выплатит 140 миллионов?

Лидия Мартынова

Оказывается, что король российской эстрады настоящий должник. Несмотря на дорогие наряды, артист должен литовскому банку ABLV Bank 140 миллионов рублей. Об этом свидетельствует данные из базы Федеральной службы судебных приставов.

Известно, что год назад банк подал в Таганский районный суд Москвы заявление с требованием для Филиппа Киркорова срочно оплатить кредит. А также был возбужден исполнительный лист за задолженность по семи актам по административным правонарушениям на сумму 29 тысяч рублей. Филипп Бедросович подал на апелляцию, однако ее он проиграл. Дабы избежать слухов и сплетен, на связь вышел адвокат Киркорова Александр Добровинский. Он отметил, что процесс находится под полным контролем. Также мужчина заявил, что музыкант давно готов выплатить долги, однако сделать это не может, потому что банк давно закрыт.

«Филипп готов выплачивать. Но некому, вот в чем дело. Банка нет. Как-то пришло письмо, что так как банк накрылся медным тазом, то платите на счет какого-то непонятного физического или юридического лица. Филипп этого делать не стал, пахло аферой», – заявил Александр Добровинский.