Финансовый гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года

Вадим Карасев

Финансовые проблемы ощущаются большинством людей наиболее остро. Астрологи предлагают вам ознакомиться с советами относительно денег и работы, чтобы начать март с максимально благоприятной ноты.

В марте у большинства людей очень мощным будет шестое чувство. Именно оно может привести вас к богатству и спасти от проблем. Есть как минимум пять ситуаций, в которых стоит прислушаться к интуиции. Даже если эти ситуации на первый взгляд не связаны со сферой денег, это не значит, что они не имеют к ним никакого отношения. Старайтесь быть начеку, несмотря на то, что неделя крайне благоприятна.

Овен

Овны станут одними из самых успешных работников и начальников этой недели и месяца. Они смогут вырваться вперед по продажам, по выполнению плана. У них появится новая мотивация, новые возможности и хорошее настроение. Это их время, поэтому астрологи советуют не забывать про обязанности, но при этом опасаться энергетического истощения. На выходных можно потратить часть денег на развлечения, на семью. Полезно будет съездить в другой город, начать обучение чему-то новому. Максимальная активность в работе приведет к серьезной денежной прибыли, пусть и не сразу.

Телец

Звезды и планеты помогут Тельцам раскрыть все свои скрытые возможности. В начале марта эти люди покажут всему миру, что с ними нужно считаться. Тельцы сумеют повысить доходы и преуспеть практически в любой деятельности. Наиболее успешными станут те люди этого Знака, которые заняты в сфере юриспруденции. У них будут большие гонорары, много клиентов. Для повышения доходов необходимо выглядеть представительно, импозантно. Для этого, возможно, придется обновить гардероб. В целом неделя идеально подходит для шопинга.

Близнецы

Близнецам можно тратить большие суммы, но лучше совершать покупки через интернет. Так будет гораздо меньше шансов наткнуться на недобросовестного продавца. Главное — смотреть отзывы о товаре и делать любые покупки обдуманно. В работе этим людям помогут самые сильные талисманы для привлечения денег. С ними будет проще заключать сделки, покупать и продавать, договариваться и привлекать новых клиентов. В целом март будет очень богат на различные финансовые события. Можно менять валюту, брать и давать деньги в долг.

Рак

У Раков начинается довольно динамичный период времени, в который могут происходить различные мелкие неприятности. Заговоры на удачу помогут обходить такие моменты стороной. Для сохранения и приумножения капитала Ракам следует быть осторожнее. Предусмотрительность поможет в заключении сделок. Важно обращаться за помощью к людям, которым Раки доверяют. Советы родственников и коллег могут оказаться очень полезными. Астрологи советуют избегать чрезмерной активности. Усталость может плохо сказаться на продуктивности.

Лев

Львам стоит больше думать о будущем. Важно строить финансовые планы, расписывать бюджет и так далее. Можно пользоваться медитациями на создание успешного будущего. С их помощью Львы смогут лучше понимать, в каком направлении им дальше двигаться. Большие доходы им принесут новые идеи, но нужно быть аккуратнее. Лучше не делиться своими планами с посторонними людьми. Неделя прекрасно подходит для обучения, получения новых профессиональных навыков.

Дева

Пятница для Дев будет крайне непростой в финансовом плане. В конце недели этим людям стоит воспользоваться пятью способами привлечения удачи, потому что могут возникать различные непредвиденные ситуации. До четверга включительно Дев ждет очень яркое и запоминающееся время. Можно менять работу, вести переговоры, заниматься покупками, планировать бюджет, открывать новые вклады. Спасательным кругом при возможных денежных неурядицах станет умение Дев дважды обдумывать свои шаги, избегая спешки.

Весы

Счастье и деньги для многих из нас являются равноценными понятиями. Весам стоит воспользоваться ритуалами на привлечение счастья. На этой неделе люди данного Знака смогут понять, что же для них счастье — деньги и успех или нечто другое. Период с 1 по 7 марта окажется для них временем, в которое можно не только добиться успеха, но и понять, в чем именно он должен заключаться. Это период духовного прозрения.

Скорпион

Скорпионам будет достаточно легко заработать много денег, потому что настроение звезд окажется созидательным. Три надежных способа помогут привлечь еще больше денег и удачи. Главный компонент успеха в начале весны — трудолюбие. Скорпионам следует как можно больше времени посвящать работе. Если текущее место работы их не устраивает, нужно постараться найти что-то новое. В этом плане звезды тоже постараются им помочь. Деньги любят тех, кто делает то, что любит. Возможно, настало время что-то изменить в своей жизни.

Стрелец

Стрельцы будут очень удачливы в период с 1 по 7 марта. Именно поэтому им не стоит никому рассказывать о своих планах, дабы не потерять удачу. Люди могут быть злопамятными и достаточно завистливыми, поэтому от них можно ожидать всего. Самодостаточность и самостоятельность — вот два столпа, на которых будет держаться финансовая успешность Стрельцов в начале весны. Это очень хороший период для покупок и развлечений. В этом плане стоит полагаться только на самих себя и на свои личные вкусы. В противном случае покупки принесут разочарование.

Козерог

Козерогам на этой неделе стоит избавляться от вредоносных установок и суеверий, а также в целом перестать слушать посторонних людей и их мнение. Да, порой в нем кроется истина, но не сейчас. Звезды благоволят одиночкам и странникам. Именно поэтому Козерогам можно отправляться в дальние путешествия и командировки. На радаре могут возникнуть новые возможности. Нужно пользоваться ими, пока судьба дает шанс. С 1 по 7 число Козерогам строго противопоказана жадность. Она может привести к финансовому краху.

Водолей

Если Водолею постоянно не везет с деньгами, значит, у этого человека слабый гороскоп. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, что это такое и как его можно усилить. На этой неделе деньги буквально сами должны идти в руки всем, кто рожден под этим Знаком. Звезды и планеты в полной гармонии, поэтому можно начинать новые дела и проекты, заниматься творчеством и креативно подходить к решению задач на работе. Если есть лишние деньги, можно сделать внеплановый сюрприз второй половинке или родителям.

Рыбы

Есть несколько привычек, которые приводят к бедности даже самых удачливых людей. На этой неделе астрологи рекомендуют Рыбам избавиться от таких привычек. Пришло время включить свой рационализм, начать выносить важные уроки из всего происходящего. На выходных астрологи не советуют носить с собой крупные суммы наличных. Нужно доводить начатые дела до конца и не переоценивать свои возможности. Большой успех в финансовой сфере ждет Рыб, занятых в сфере услуг.