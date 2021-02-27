Газообеспечение резидентов ОЭЗ "Липецк" возрастет втрое

Влада Некрасова

Масштабные работы по увеличению в три раза объемов подачи газа для действующих и потенциальных инвесторов стартовали на Елецком участке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк", сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По его словам, сумма инвестиций составит почти 200 миллионов рублей. Кроме этого, будет произведена реконструкция действующей сети для присоединения к проектируемой газораспределительной станции.

Губернатор отметил, что это "очень важный проект, который позволит расширить потенциал Елецкого участка и решит нужды потенциальных инвесторов".

Пропускная способность существующей газораспределительной станции сейчас - 10 тысяч кубических метров в час. Компании, осуществляющие деятельность на Елецком участке ОЭЗ "Липецк", потребляют практически весь поставляемый им газ. После проведенных работ объем поставок природного топлива увеличится и составит 30 тысяч кубометров в час.