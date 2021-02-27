Газообеспечение резидентов ОЭЗ "Липецк" возрастет втрое
По его словам, сумма инвестиций составит почти 200 миллионов рублей. Кроме этого, будет произведена реконструкция действующей сети для присоединения к проектируемой газораспределительной станции.
Губернатор отметил, что это "очень важный проект, который позволит расширить потенциал Елецкого участка и решит нужды потенциальных инвесторов".
Пропускная способность существующей газораспределительной станции сейчас - 10 тысяч кубических метров в час. Компании, осуществляющие деятельность на Елецком участке ОЭЗ "Липецк", потребляют практически весь поставляемый им газ. После проведенных работ объем поставок природного топлива увеличится и составит 30 тысяч кубометров в час.