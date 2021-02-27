Греческий политик рассказал об "антироссийской истерии" в Евросоюзе

Влада Некрасова

Евросоюз проводит лицемерную политику, принимая санкции в отношении России, антироссийская истерия Брюсселя при поощрении Вашингтона ведет к обстановке холодной войны, считает бывший депутат Европарламента, лидер партии "Греция – другой путь" Нотис Мариас.

"Лицемерие ЕС в очередной раз бросается в глаза в связи с решением совета по иностранным делам ЕС, принятым под пристальным контролем госсекретаря США Энтони Блинкена, о введении новых санкций против России в рамках нового механизма ЕС якобы в защиту прав человека, который является ни чем иным, как копией американского "закона Магнитского", - сказал Мариас РИА Новости.

Главы МИД ЕС 22 февраля приняли решение о расширении персональных антироссийских санкций, которые затронут причастных к аресту Навального. Санкции впервые примут в рамках нового глобального режима санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека, который был принят в декабре 2020 года и пока не применялся. ЕС неоднократно осуждал арест Навального и замену приговора, призывал немедленно его освободить.

Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметил, что на них последует соразмерный ответ.Турции.