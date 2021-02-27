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Ида Галич о своей беременности: «Опухоль, киста, малыш не перевернулся»

Ида Галич о своей беременности: «Опухоль, киста, малыш не перевернулся»

Блогерша Ида Галич в феврале прошлого года стала мамой. В браке с Аланом Басиевым у нее родился сын Леон. Девушка не скрывала, что ее роды проходили тяжело из-за кровотечения. Однако врачи смогли помочь девушке родить здорового сына. У себя в Instagram Ида решилась рассказать, с какими еще проблемами столкнулась во время беременности. Ужасающие факты не оставили равнодушными поклонников.


Ида рассказала, что у нее была очень хорошая врач, которая не разрешала ей паниковать ни на минуту, несмотря на то, что во время беременности у нее обнаружили доброкачественную опухоль и кисту. Галич также рассказала, что ее малыш не перевернулся.

«Я лежала в больнице какое-то время и нам с малышом было решено на седьмом месяце вводить антибиотики из-за воспаления миомы», — призналась Ида.

Кроме того, блогерша отметила, что несмотря на все трудности она умудрялась работать и путешествовать. Спустя год после родов, Иде практически удалось вернуться в прежнюю физическую форму. По ее словам, первое время она плакала и переживала, что «она толстый бегемот».

[media=https://www.instagram.com/p/CLtfWekroLE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv
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