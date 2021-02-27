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"Яндекс" разделится на две бизнес-группы

"Яндекс" разделится на две бизнес-группы

Компания "Яндекс" приняла решение создать две бизнес-группы, которые будут работать над различными сервисами. Ее управляющий директор Тигран Худавердян рассказал, что они разделят между собой основные направления и активности.

По словам Худавердяна, речь идет про создание "объединений близких по смыслу бизнес-юнитов и экспериментов с единым руководителем".

Это будут бизнес-группы “Поиск, рекламные и облачные сервисы” (бизнесы с рекламной моделью + облака) и “Еком и райдтех” (все наши сервисы онлайн-торговли и логистически-транспортные сервисы).

Автор публикации добавил, что "Яндекс" много лет состоит из бизнес-юнитов и таким образом остается стартапом, хотя и представляет собой достаточно большую компанию. Создание и развитие таких единиц продолжится как внутри бизнес-групп, так и за их периметрами.

Как сообщал NEWSTES, ранее Федеральная антимонопольная служба обязала "Яндекс" в течение месяца изменить алгоритмы таким образом, чтобы они перестали отдавать собственным сервисам компании приоритет в поисковой системе.

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По материалам: uposters.ru
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