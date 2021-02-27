Экс-бойфренд Миланы Тюльпановой: «Несколько раз отправлял ее в больницу, чтобы она вылечилась»

Влада Некрасова

Экс-возлюбленный Миланы Тюльпановой рассказал об отношениях блондинки с родными. По словам Евгения, блогер не может найти общий язык с матерью и страдает из-за серьезных проблем.

По словам 27-летнего Евгения, его бывшая пассия часто ссорится с матерью, которая страдает алкогольной зависимостью. Впрочем, мужчина уверен, что и у самой Миланы серьезные проблемы. «Я вам так скажу: Милана несчастный человек. У нее большие проблемы с восприятием жизни, нет ориентира. Я несколько раз отправлял ее в больницу, чтобы она вылечилась, но она не сможет выйти из этого пике», — заявил экс-бойфренд Тюльпановой.

Напомним, на днях в Instagram-аккаунте блондинки появилась пугающая запись, в которой сообщалось, что она попала в реанимацию с передозировкой лекарственными препаратами. Однако Евгений уверен, что эта новость — фейк, ведь недавно они вместе катались на лыжах в Сочи и с девушкой все было в порядке.

Неизвестно можно ли верить словам Евгения, так как после расставания отношения между ним и Миланой остались напряженными. Так, например, Тюльпанова обвинила бизнесмена в обмане и плохом отношении к ней и ее родственникам. «Мои близкие его ненавидят. После отдыха на Мальдивах мы стали много ругаться. Женя взламывал пароль на моем телефоне несколько раз. А вот недавно, когда мы отмечали день рождения моего брата Влада, он увидел на вечере Александра Гракуна, хорошего друга нашей семьи. Потом начал писать всякие непристойности про меня и Сашу. Женя даже начал угрожать, говорить, что прострелит нам ноги», — откровенничала девушка.

Также она заявила, что предприниматель провел полтора года в тюрьме, но об этом Милана узнала лишь спустя пять месяцев романа. «Мне говорили, что у него проблемы с законом достаточно давно, но он настаивал на том, что все не так, мол, он порядочный человек. Ему нужен был только хайп и пиар. Я переговорила с его бывшей женой по телефону. Она подтвердила, что Женя лично говорил ей, что он со мной для того, чтобы она поняла, какого замечательного мужчину она потеряла», — рассказывала Тюльпанова «NewsTes.ruу».