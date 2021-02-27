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Эксперт назвал предельный для экономики России уровень госдолга

Эксперт назвал предельный для экономики России уровень госдолга
Увеличение уровня госдолга России выше 40-50% ВВП может оказать давление на рост экономики, поскольку траты на его обслуживание частично вытеснят другие статьи расходной части бюджета, заявил РИА Новости руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

В среду Счетная палата сообщила, что госдолг России за 2020 год увеличился на 5,4 триллиона рублей и составил 18,986 триллиона рублей, или 17,8% ВВП. Позднее Минфин РФ сообщил, что в предстоящие годы не планирует наращивать госдолг такими же темпами, как в 2020 году, уровень вблизи 20% ВВП является безопасным.

"Давление на экономический рост может оказать рост уровня госдолга выше 40-50% ВВП как на примере Турции и других схожих с Россией экономик. В таком случае вырастет доля расходов на обслуживание долга, тем самым частично вытеснив другие статьи расходной части бюджета, направленных на экономическое развитие", - сказал Наметкин.

Он отметил, что уровень госдолга России по отношению к ВВП по итогам 2020 года по-прежнему остается одним из наименьших как среди развивающихся, так и развитых стран. Так, по данным Института международных финансов (IIF), к концу прошлого года госдолг развивающихся экономик Европы в среднем составлял 38,3% ВВП, а Латинской Америки - 76,3%, указал эксперт.

Бразилия (101,8%), Аргентина (96,5%), Венгрия (81,1%), Украина (65,7%), Польша (63,2%), Турция (47,3%). "Значения показателя для развитых экономик уже давно перешагнуло за 100%: Япония - 227,3%, Великобритания - 133,1%, США - 128,6%, еврозона - 120,4%", - добавил собеседник агентства.

"Текущий уровень госдолга России является достаточно комфортным для дальнейшего социально-экономического развития и не дает оснований международным рейтинговым агентствам для пересмотра в сторону снижения текущего значения рейтинга страны с инвестиционного уровня: S&P - "BBB-", Moody"s - "Baa3", Fitch - "BBB", - считает Наметкин.

Экономика

По материалам: ria.ru
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