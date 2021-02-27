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Эксперт рассказал, как защитить деньги в мобильном банке

Эксперт рассказал, как защитить деньги в мобильном банке
Половина мобильных приложений банков имеют уязвимости, из-за которых могут похищаться персональные данные россиян, в связи с этим пользователям стоит выполнять некоторые рекомендации, чтобы защититься от мошенников, сообщил РИА Новости руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков.

По его словам, основная ответственность за персональные данные россиян лежит на компаниях, которые хранят и обрабатывают такую информацию. "Недостаточная защищенность организации ставит под угрозу пользователей. По нашим данным, более половины приложений для интернет-банкинга уязвимы перед атаками, нацеленными на кражу персональных данных", - сказал эксперт.

Россия

По материалам: ria.ru
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