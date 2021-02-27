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«Это его проблемы» — Светлана Дружинина ответила Сергею Жигунову

«Это его проблемы» — Светлана Дружинина ответила Сергею Жигунову

Некоторое время назад в сети появилась информация, что актер Сергей Жигунов готов снять свое имя с титров фильма «Гардемарины, вперед!». Напомним, артист в картине исполнил роль Александра Белова. К такому резкому решению Сергей пришел после того, как режиссер ленты Светлана Дружининой заявляла, что актер не помогал ей в создании персонажа Александра Белова. В юбилей Дружининой Жигунов преподнес ей своеобразный подарок.


«Светлана Сергеевна, в качестве подарка ко дню Вашего рождения, готов снять своё имя с титров. Только скажите на чьё имя писать заявление — Любимовой, как министру или Шахназарову, как правообладателю?» — написал он у себя в социальных сетях.

Светлана долго не комментировала конфликт, который произошел с Жигуновым, но в программе «Судьба человека», женщина впервые ответила Сергею на заявления. Сначала Светлана поблагодарила каждого актера, который снимался с ней в ленте, а позже сказала, что не знает, почему Сергей захотел убрать свое имя из титров.

«Это его проблемы! Занимайтесь с ними сами. Нас это не интересует. Пусть живет в этой коробке сам», — резко отметила Светлана Дружинина.

Напомним, на неделе у Сергея Жигунова была изъята квартира.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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