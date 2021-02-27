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Это эскалация: «Репортеры без границ» прокомментировали санкции против «каналов Медведчука»


26 февраля Международная организация по защите прав журналистов «Репортеры без границ» обнародовала заявление о введении СНБО санкций против телеканалов лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, назвав такой шаг Украины «эскалацией информационной войны».

В заявлении также организация проявляет обеспокоенность решением лишить три прокремлевские канала лицензии на вещание в течение следующих пяти лет. Там решение власти связали со злоупотреблением своими полномочиями и призвали Украину уважать свои международные обязательства.

«Мы осуждаем эту эскалацию информационной войны, — заявила руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии в RSF Жанн Кавелье. — Хотя желание бороться с пропагандой законное, оно не оправдывает использования цензуры, и запрет этих телеканалов обязательно усилит насилие против журналистов. Это нарушение свободы выражения нарушает международные обязательства Украины. Мы требуем от властей найти другие пути, чтобы сохранить независимость и плюрализм средств информации».

Это эскалация: «Репортеры без границ» прокомментировали санкции против «каналов Медведчука»

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о наложении пятилетних санкций на телеканалы ZiK, NewsOne, «112 Украина» и их формального владельца — члена парламентской фракции «ОПЗЖ» Тараса Козака.

Под санкциям, которыми предусматривается блокировка активов, экономической и финансовой деятельности, аннулирование лицензий, ukrainenews.fakty.ua/368 969 также оказались самолеты Козака и Виктора Медведчука, на которые они регулярно летали в Москву в обход запрета на прямое авиасообщение с РФ.

Как писали СМИ, основанием для санкций стала причастность компаний Козака к закупкам угля в ОРДЛО, что расценивается как финансирование терроризма.

Решение поддержали все члены СНБО за исключением спикера Дмитрия Разумкова.

Санкции против каналов из пула Медведчука спровоцировали раскол во фракции «Слуги народа»: большинство поддержали решение президента, однако многие с ним не согласны. Депутаты фракций «Голоса» и «Европейской Солидарности» поддержали решение Зеленского. Партия «ОПЗЖ» выступила против, а один из ее лидеров — Вадим Рабинович — обвинил Зеленского в «фашизме»

Украина

По материалам: fakty.ua
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