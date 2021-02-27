"Это срам, конечно!": Полину Гагарину шокировала откровенная сцена в сериале "Бывшие", где она снялась без трусов

Вадим Карасев

33-летняя Полина Гагарина недавно смогла удивить поклонников, дебютировав в популярном сериале. Певица призналась в "Вечернем Урганте", что сама была в шоке от откровенной сцены с ее участием, сообщает Starhit.

В третьем сезоне сериала "Бывшие" Полина Гагарина снялась в эротической сцене. Звезда появилась в кадре совершенно обнаженной, что стало для нее настоящим испытанием.



Это срам, конечно! Но голой же появляюсь не я, а моя героиня. А там такая героиня! Как ей только не стыдно? На самом деле, когда я увидела эти сцены со своим участием, сама была немного в шоке



Полина Гагарина поделилась воспоминаниями о забавной ситуации, в которую она попала во время работы над проектом. После окончания съемок выяснилось, что звуковая дорожка оказалась неудачной, так что режиссер попросил певицу срочно ее перезаписать прямо у себя дома.

Мол, приезжать на студию не нужно, достаточно просто записать на диктофон охи и вздохи. И вот я укладываю дочку спать, говорю сыну, который делает домашнее задание, не заходить в детскую и иду записывать. Это надо было видеть: сижу на полу охаю, целую себя в руку, чтобы изобразить поцелуи в кадре, а вокруг разбросаны игрушки

Поклонники Полины Гагариной положительно отреагировали на ее участие в сериале с откровенными сценами.

"Мне писали так много хороших комментариев, была отличная обратная связь. Единственное, сын не видел серии. Но, думаю, ребята из школы ему все рассказали", - отметила звезда.

Как отмечает издание "Регион 64", популярная певица сыграла в проекте писательницу-алкоголичку Елену Берн, вернувшуюся в Москву из Парижа.

Певица успела мелькнуть в кадре в обнаженном виде. На опубликованном в Сети кадре из фильма можно увидеть сексуальную блондинку, стоящую у окна без лифчика и трусов.

"Все происходило стремительно: мои пробы, затем пробы вместе с Денисом, съемки, иногда откровенные. Например, первая сцена с поцелуем далась непросто. Мы познакомились с Денисом Шведовым буквально за день до этого, а уже на следующий день нужно было целоваться. Я по своей натуре человек скромный, и мне было неловко. Нужно было переступить через себя и обозначить границы, что на съемке я не Полина Гагарина, а писательница Лена. Я очень благодарна режиссеру за то, что он не давал мне никаких поблажек и времени на раскачку — куй железо, пока горячо!" — рассказала Полина Гагарина в интервью изданию Vogue.

Как писал NEWSTES, ранее экс-супруг Полины Гагариной прорекламировал свои фотокурсы, выложив ее снимок без трусов.